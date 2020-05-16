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Ракурс
Глава СБУ Іван Баканов. Фото: ssu.gov.ua

Баканов розповів про ключові напрямки роботи СБУ в умовах гібридної війни

16 тра 2020, 19:04
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Служба безпеки України в умовах гібридної війни пріоритетом у роботі вважає контррозвідку.

Також в умовах російської агресії важливим є захист національної безпеки держави. Про це 16 травня заявив голова Служби безпеки Іван Баканов під час робочого візиту у Житомирську область, передає прес-центр спецслужби.

Ми маємо працювати на випередження, робити усе можливе, аби кожен громадянин України міг почувати себе в безпеці, — наголосив керівник спецслужби.



Баканов закликав усіх підрозділи СБУ діяти комплексно, оскільки для досягнення цієї мети важливі всі напрями роботи відомства. Також він відзначив важливість оперативних співробітників у роботі спецслужби.

Нагадаємо, у березні глава СБУ Іван Баканов заявляв, що Служба безпеки України розслідує за лінією контррозвідки 114 кримінальних проваджень, а за статтями «державна зрада» та «шпигунство» отримали вироки 40 осіб.

Джерело: Ракурс


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