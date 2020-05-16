Камбоджа зуміла побороти епідемію коронавірусу. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n138297-sche-v-odniy-krayini-svitu-vylikuvalysya-vsi-zarajeni-covid-19.html

Ракурс

Камбоджа стала другою країною у світі, яка зуміла побороти епідемію коронавірусу.

Станом на сьогодні на території країни вже немає жодного інфікованого коронавірусною інфекцією COVID-19. З початку епідемії в країні заразилися 122 осіб, але всі пройшли успішне лікування. Жодна людина тут не померла від коронавірусу. Про це 16 сьогодні повідомляє Xinhua із посиланням на Міністерство хорони здоров’я Камбоджі.

Влада інформує, лише 54 пацієнти із 122 інфікованих мали громадянство Камбоджі. У країні ще триває карантин, незважаючи на позитивні новини.

Незважаючи на те, що всі пацієнти COVID-19 були вилікувані і не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання, все ще існує ризик нових інфекцій, оскільки в країнах регіону і в світі як і раніше спостерігається зростання числа нових випадків інфікування, — заявили у МОЗ.





Як відомо, Гренландія першою у світі оголосила, що в країні вилікували всіх заражених вірусом. На острові було зафіксовали 11 випадків COVID-19.

Нагадаємо, 14 травня Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу і таким чином стала першою країною Європи, яка поборола вірус COVID-19. На території цієї країни останні 14 днів не реєстрували нових випадків заражень.