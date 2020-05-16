Камбоджа сумела побороть эпидемию коронавируса. Фото:

https://racurs.ua/n138297-esche-v-odnoy-strane-mira-vylechilis-vse-zarajennye-covid-19.html

Ракурс

Камбоджа стала второй страной в мире, сумевшей побороть эпидемию коронавируса.

По состоянию на сегодня на территории страны уже нет ни одного инфицированного коронавирусною инфекцией COVID-19. С начала эпидемии в стране заразились 122 человека, но все прошли успешное лечение. Ни один человек здесь не умер от коронавируса. Об этом 16 сегодня сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство хорони здоровья Камбодже.

Власти информируют, что только 54 пациента из 122 инфицированных имели гражданство Камбоджи. В стране еще продолжается карантин, несмотря на позитивные новости.

Несмотря на то, что все пациенты COVID-19 были вылечены и не регистрировались новые случаи заболевания, все еще существует риск новых инфекций, поскольку в странах региона и в мире по-прежнему наблюдается рост числа новых случаев инфицирования, — заявили в Минздраве.





Как известно, Гренландия первой в мире объявила, что в стране вылечили всех зараженных вирусом. На острове зафиксировали 11 случаев COVID-19.

Напомним, 14 мая Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса и таким образом стала первой страной Европы, которая поборола вирус COVID-19. На территории этой страны последние 14 дней не регистрировали новых случаев заражений.