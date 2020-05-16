Глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n138296-ermak-rasskazal-o-roli-pereselencev-iz-ordlo-v-trehstoronney-kontaktnoy-gruppe.html

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Заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в ближайшем будущем состоится при участии представителей ОРДЛО, которые не имеют отношения к террористическим ЛНР и ДНР.

В эту группу, которая войдет в состав украинской делегации в ТКГ, войдут и переселенцы. В Офисе президента уверены, что внутренне перемещенные лица могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом заявил глава ОПУ Андрей Ермак во время видеовстречи с послами G7, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ермака, Украина готова согласовать вопрос относительно ОРДЛО, как это предусмотрено минскими договоренностями, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к пророссийским вооруженным формированиям и не принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Ермак добавил, что Киев рассчитывает на поддержку стран Большой семерки, Европейского Союза и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в минском процессе.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что у Зеленского рассчитывают на то, что Россия вслед за Украиной повысит уровень представительства в Трехсторонней контактной группе для более эффективных переговоров по Донбассу.