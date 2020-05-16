Глава ОПУ Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n138296-iermak-rozpoviv-pro-rol-pereselenciv-z-ordlo-u-trystoronniy-kontaktniy-grupi.html

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Засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях у найближчому майбутньому відбудеться за участі представників від ОРДЛО, які не мають відношення до терористичних ЛНР та ДНР.

До цієї групи, які увійде до складу української делегації в ТКГ, увійдуть і переселенці. В Офісі президента впевнені, що внутрішньо переміщені особи можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Про це заявив глава ОПУ Андрій Єрмак під час відеозустрічі з послами G7, передає прес-служба Офісу президента.

За словами Єрмака, Україна готова узгоджувати питання щодо ОРДЛО, як це передбачено мінськими домовленостями, з громадянами України, які не мають відношення до проросійських збройних формувань і не брали участь у бойових діях на Донбасі.

Єрмак додав, що Київ розраховує на підтримку країн Великої сімки, Європейського Союзу та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в мінському процесі.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що у Зеленського розраховують на те, що Росія слідом за Україною підвищить рівень представництва в Тристоронній контактній групі для ефективніших переговорів щодо Донбасу.