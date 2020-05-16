Прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n138295-i-posada-ne-dopomogla-premiera-novoyi-zelandiyi-ne-pustyly-v-kafe-cherez-pravyla-karantynu.html

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Прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн не пустили в кафе через карантинні обмеження, які запроваджені в країні через пандемію коронавірусу.

Очільник уряду разом із нареченим Кларком Гейфордом планували перекусити в кафе Olive в місті Веллінгтон. Однак парочка наштовхнулася на сувору відмову. Робітники закладу не впустили їх, оскільки в кафе діяли нові карантинні обмеження, які запровадив уряд. Про це повідомляє New Zealand Herald.

Виявилося, що столики в кафе необхідно бронювати наперед, а на той час всі місця були зайняті. Наречений глави уряду заявив, що це він винен, оскільки забувся замовити столик. Згодом у кафе місце звільнилося і пара все ж змогла попоїсти.

Прем'єр була люб’язна з усім персоналом, і з нею поводилися як зі звичайним клієнтом, — розповіли очевидці.

Нові правила карантину в Новій Зеландії передбачають, що відвідувачі закладів громадського харчування повинні дотримуватися соціальної дистанції. Сидіти біля барної стійки забороняється.

Як відомо, у Новій Зеландії коронавірусом заразилися 1,5 тис. осіб, від COVID-19 померла 21 особа. Режим надзвичайної ситуації в країні скасували, а школи та університети відкриють двері для учнів та студентів вже з 18 травня.

Нагадаємо, днями у Києві чоловік погрожував влаштувати вибух у супермаркеті після того, як його попросили вдягнути захисну маску. Один із відвідувачів хотів потрапити в магазин без маски, але охорона не пустила. Тоді він дістав гранату і пригрозив її підірвати.