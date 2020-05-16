Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n138295-i-doljnost-ne-pomogla-premera-novoy-zelandii-ne-pustili-v-kafe-iz-za-pravil-karantina.html

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Премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн не пустили в кафе из-за карантинных ограничений, которые введены в стране из-за пандемии коронавируса.

Глава правительства вместе с женихом Кларком Гейфордом планировали перекусить в кафе Olive в городе Веллингтон. Однако парочка наткнулась на строгий отказ. Рабочие заведения не пустили их, поскольку в кафе действовали новые карантинные ограничения, которые ввело правительство. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Оказалось, что столики в кафе необходимо бронировать заранее, а на то время все места были заняты. Жених главы правительства заявил, что это он виноват, потому что забыл заказать столик. Через некоторое время в кафе место освободилось и пара все же смогла покушать.

Премьер была любезна со всем персоналом, и с ней обращались как с обычным клиентом, — рассказали очевидцы.

Новые правила карантина в Новой Зеландии предполагают, что посетители заведений общественного питания должны соблюдать социальную дистанцию. Сидеть у барной стойки запрещается.

Как известно, в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек, от COVID-19 умер 21 человек. Режим чрезвычайной ситуации в стране отменили, а школы и университеты откроют двери для учеников и студентов уже с 18 мая.

Напомним, на днях в Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете после того, как его попросили надеть защитную маску. Один из посетителей хотел попасть в магазин без маски, но охрана не пустила. Тогда он достал гранату и пригрозил ее взорвать.