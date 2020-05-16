Літак авіакомпанії Frenchbee. Фото: flickr.com

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Ракурс

Рекорд у внутрішніх безпосадочних перельотах за всю історію авіації встановила французька авіакомпанія Frenchbee.

Авіарейс вилетів із паризького аеропорту «Орлі» й приземлився на Таїті. Загальний шлях, який подолав літак Airbus A350−900, становить 16 тис. 126 км. На це йому знадобилося 16 годин й 49 хвилин. Борт переправив вантаж медикаментів загальною вагою приблизно 20 т. Про це повідомляється на сторінці AeroVincent у Twitter.

За інформацією телеканалу BFM, політ виконувався при стандартних умовах експлуатації Airbus A350: на середній висоті 12 тис. 500 м і на швидкості 940 км/год.

Як відомо, Таїті входить до складу Французької Полінезії — ексклаву Франції, що налічує понад 100 островів у південній частині Тихого океану. Тому рейс FrenchBee може вважатися внутрішнім перельотом.

Попередній рекорд був встановлений літаком авіакомпанії Air Tahiti, який здійснив переліт з Французької Полінезії в Париж. Маршрут довжиною 15 тис. 715 км борт подолав за 16,5 години.

Нагадаємо, у лютому літак авіакомпанії British Airways зумів перетнути Атлантику за рекордний час. Шторм «Кіра» допоміг літаку з Нью-Йорка дістатися до Лондона за 4 год. 56 хв.