Костянтин Калінін: сьогодні день пам’яті геніального авіаконструктора, автора понад 25 типів літаків (ФОТО)

Костянтин Калінін. Колаж фото з Вікіпедії та сайту КПІ

https://racurs.ua/ua/2543-kostyantyn-kalinin-sogodni-den-pam-yati-genialnogo-aviakonstruktora-avtora-ponad-25-typiv.html

Ракурс

Сьогодні минає 131 рік від дня народження видатного авіаконструктора, фундатора української цивільної авіації та автора понад 25 типів літаків Костянтина Калініна. Попри значні досягнення, долю Калініна не оминула хвиля безпідставних репресій, яка розгорнулася в Україні у 1937 році. Тоді «партія» виконувала план щодо «викриття і попередження шкідництва та шпіонажу» не лише у лавах освітян та інтелігенції, але й у науково-дослідних інститутах й конструкторських бюро авіаційної промисловості. Багатьох інженерів та колег Калініна влада оголосила «шпигунами» й «ворогами народу». 1 квітня 1938 року черга дійшла і до нього. 22 жовтня Калініна засудили «за підрив радянського літакобудування» та «участь в антирадянській діяльності, шпигунстві і проведенні шкідницької діяльності» і наступного дня розстріляли. За іншими даними, видатний авіаконструктор загинув у в’язниці від катувань та виснаження.

Перерваний політ генія Костянтина Калініна

Костянтин Калінін народився у 1889 році у Варшаві, у сім’ї вихідців з Російської Імперії. Його батько помер у 1892 році, коли малюку було лише три роки, а мами не стало ще за вісім років. Російським прізвищем майбутній український авіаконструктор завдячував вуличному прізвиську батька — того у рідному селі дражнили «Калина-Малина», — яке згодом військовий чиновник видозмінив на Калініна.

Костянтин закінчив Одеське військове училище та брав участь у Першій світовій війні як бойовий льотчик. У 1918 році служив у авіації армії української держави. З грудня того ж року командував першим Волинським авіаційним дивізіоном, а з лютого 1919 року — повітроплавним загоном Дієвої армії Української Народної Республіки та Української галицької армії. Також був інспектором авіації УГА та завідувачем авіаційного складу Дієвої армії УНР.

Після поразки українського національно-визвольного руху та приходу до влади більшовиків служив в авіації Червоної Армії. Свого часу його кликав до Америки колега — всесвітньо відомий авіаконструктор Ігор Сікорський, але Калінін вирішив залишитися в Україні. Навчався в Академії повітряного флоту в Москві, однак був виключений за свої політичні переконання. Тому перебрався до Києва, де і здобув вищу освіту у 1925 році в Київському політехнічному інституті. Тут Костянтин Калінін дебютував і як авіаконструктор — цього ж року піднявся в повітря його перший літак К-1.

«Літак К-1 побудували «явочним порядком»: невеличка група молодих інженерно-технічних працівників, які працювали на «Ремповітрі-6» у вільний від основної роботи час під керівництвом конструктора і водночас студента КПІ, екс-льотчика Костянтина Калініна, з ентузіазмом розробляла новий пасажирський літак. Креслення, розрахунки, деталі й вузли майбутнього літака робилися по вечорах і у вихідні дні. Перші випробування — на полі біля заводу», — пише Дмитро Стефанович у випуску №14 газети КП:2007.

У 1926 році Калінін очолив конструкторське бюро при авіазаводі акціонерного товариства повітряних сполучень «Укрповітрошлях» у Харкові. Ще за кілька років він розробив конструкції пасажирських літаків К-4 і К-5, які витіснили повітряні судна іноземних виробників.

Остання модифікація літака К-4 у 1928 році отримала золоту медаль на міжнародній авіаційній виставці в Берліні. Також того ж року пасажирський літак К-4 «Червона Україна» здійснив безпрецедентний на ті часи переліт за маршрутом Харків — Москва — Новосибірськ — Іркутськ — Москва — Харків, метою якого було побиття рекорду СРСР на дальність польоту з комерційним вантажем.

Тріумфальною для Калініна стала розробка літака К-5, оскільки літак перевозив окрім екіпажу з вісьмох пасажирів і півтони вантажу на відстань до 800 км. Проривом у світовій технічній думці того часу була розробка Калініним великовантажного літака К-7.

Впродовж наступного десятиріччя на основі проектів Калініна було створено 25 типів літаків та їхніх модифікацій, зокрема К-7 місткістю 120 пасажирів, а також бомбардувальники К-12 і К-13. Калінін розробив 19 цивільних літаків та шість військових, випустив 12 типів дослідних машин.

Однак лютневий пленум ЦК ВКП(б) у 1937 році став початком репресій серед працівників оборонної промисловості — тоді арештували більшість відомих конструкторів літаків і двигунів, авіаконструкторів. 1 квітня 1938 року «під каток» потрапив і Костянтин Калінін, якому пригадали і юнкерське училище в Одесі, і офіцерське звання, і службу у військах Центральної Ради, і вигнання з московського інституту. Найімовірнішою причиною смерті Калініна вважається розстріл 27 жовтня 1938 року після знущань і тортур в підвалах Воронезької тюрми НКВС.

Після хвилі репресій ім’я Калініна на десятиліття зумисно зникло не лише з історії української авіації, але й з історії загалом. Від імені талановитого авіаконструктора радянські цензори залишили лише першу літеру в типах розроблених ним літаків.

«Ось було два великих авіаконструктори — Ігор Сікорський і Костянтин Калінін. Першого Америка похоронила як національного героя, а іншого у нас ніхто не знає. Його на вершині слави знищили молодим у себе вдома», — зауважив вчений-математик Іван Артоболевський у 1972 році, коли не стало Сікорського.

У 1990 році Міжнародний планетний центр у США присвоїв планеті №3347 назву Костянтин на честь Калініна. У серпні 2014 року на території КПІ було відкрито пам’ятник видатному авіаконструкторові.

За матеріалами kpi.ua