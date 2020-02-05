Константин Калинин: сегодня день памяти гениального авиаконструктора, автора более 25 типов самолетов (ФОТО)

Константин Калинин. Коллаж фото из Википедии и сайта КПИ

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Ракурс

Сегодня исполняется 131 год со дня рождения выдающегося авиаконструктора, основателя украинской гражданской авиации и автора более 25 типов самолетов Константина Калинина. Несмотря на значительные достижения, судьбу Калинина не обошла волна безосновательных репрессий, которая развернулась в Украине в 1937 году. Тогда «партия» выполняла план «разоблачения и предупреждения вредительства и шпионажа» не только в рядах педагогов и интеллигенции, но и в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро авиационной промышленности. Многих инженеров и коллег Калинина власти объявили «шпионами» и «врагами народа». 1 апреля 1938 года очередь дошла и до него. 22 октября Калинина осудили «за подрыв советского самолетостроения» и «участие в антисоветской деятельности, шпионаже и проведении вредительской деятельности» и на следующий день расстреляли. По другим данным, выдающийся авиаконструктор погиб в тюрьме от пыток и истощения.

Прерванный полет гения Константина Калинина

Константин Калинин родился в 1889 году в Варшаве, в семье выходцев из Российской Империи. Его отец умер в 1892 году, когда малышу было всего три года, а мамы не стало еще спустя восемь лет. Русской фамилией будущий украинский авиаконструктор обязан уличному прозвищу отца — того в родном селе дразнили «Калина-Малина», — которое впоследствии военный чиновник видоизменил на Калинина.

Константин окончил Одесское военное училище и участвовал в Первой мировой войне как боевой летчик. В 1918 году служил в авиации армии украинского государства. С декабря того же года командовал первым Волынским авиационным дивизионом, а с февраля 1919 года — Воздухоплавательным отрядом Действующей армии Украинской Народной Республики и Украинской галицкой армии. Также был инспектором авиации УГА и заведующим авиационного состава Действующей армии УНР.

После поражения украинского национально-освободительного движения и прихода к власти большевиков служил в авиации Красной Армии. В свое время его звал в Америку коллега — всемирно известный авиаконструктор Игорь Сикорский, но Калинин решил остаться в Украине. Учился в Академии воздушного флота в Москве, однако был исключен за свои политические убеждения. Поэтому перебрался в Киев, где и получил высшее образование в 1925 году в Киевском политехническом институте. Здесь Константин Калинин дебютировал и в качестве авиаконструктора — в этом же году поднялся в воздух его первый самолет К-1.

«Самолет К-1 построили «явочным порядком»: небольшая группа молодых инженерно-технических работников, работавших на «Ремвоздухе-6» в свободное от основной работы время под руководством конструктора и одновременно студента КПИ, экс-летчика Константина Калинина, с энтузиазмом разрабатывала новый пассажирский самолет. Чертежи, расчеты, детали и узлы будущего самолета делались по вечерам и в выходные дни. Первые испытания — на поле у завода», — пишет Дмитрий Стефанович в выпуске №14 газеты КП:2007.

В 1926 году Калинин возглавил конструкторское бюро при авиазаводе акционерного общества воздушных сообщений «Укрвоздухпуть» в Харькове. Еще спустя несколько лет он разработал конструкции пассажирских самолетов К-4 и К-5, которые вытеснили воздушные суда иностранных производителей.

Последняя модификация самолета К-4 в 1928 году получила золотую медаль на международной авиационной выставке в Берлине. Также в том же году пассажирский самолет К-4 «Червона Украина» совершил беспрецедентный по тем временам перелет по маршруту Харьков — Москва — Новосибирск — Иркутск — Москва — Харьков, целью которого было побить рекорд СССР на дальность полета с коммерческим грузом.

Триумфальной для Калинина стала разработка самолета К-5, поскольку самолет перевозил кроме экипажа из восьми пассажиров и полтонны груза на расстояние до 800 км. Прорывом в мировой технической мысли того времени была разработка Калининым большегрузного самолета К-7.

В течение следующего десятилетия на основе проектов Калинина было создано 25 типов самолетов и их модификаций, в частности К-7 вместимостью 120 пассажиров, а также бомбардировщики К-12 и К-13. Калинин разработал 19 гражданских самолетов и шесть военных, выпустил 12 типов опытных машин.

Однако февральский пленум ЦК ВКП(б) в 1937 году стал началом репрессий среди работников оборонной промышленности — тогда арестовали большинство известных конструкторов самолетов и двигателей, авиаконструкторов. 1 апреля 1938 года «под каток» попал и Константин Калинин, которому вспомнили и юнкерское училище в Одессе, и офицерское звание, и службу в войсках Центральной Рады, и изгнание из московского института. Наиболее вероятной причиной смерти Калинина считается расстрел 27 октября 1938 года после издевательств и пыток в подвалах Воронежской тюрьмы НКВД.

После волны репрессий имя Калинина на десятилетия умышленно исчезло не только из истории украинской авиации, но и истории в целом. От имени талантливого авиаконструктора советские цензоры оставили только первую букву в типах разработанных им самолетов.

«Вот было два больших авиаконструктора — Игорь Сикорский и Константин Калинин. Первого Америка похоронила как национального героя, а второго у нас никто не знает. Его на вершине славы уничтожили молодым у себя дома», — сказал ученый-математик Иван Артоболевский в 1972 году, когда не стало Сикорского.

В 1990 году Международный планетный центр в США присвоил планете №3347 название Константин в честь Калинина. В августе 2014 года на территории КПИ был открыт памятник выдающемуся авиаконструктору.

По материалам kpi.ua