Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина

Ракурс
Стрілянина сталася в Канаді. Фото: wallpaperflare.com

У Канаді сталася перестрілка, є загиблі й поранені (ФОТО, ВІДЕО)

16 тра 2020, 20:12
999

Стрілянина сталася 16 травня в Канаді, внаслідок збройного інциденту загинули люди.

Сталося це в місті Оквілл у провінції Онтаріо. Вночі на одній з парковок перед будівлею інтернет-провайдера почали стріляти. Невідомі застрелили одного чоловіка та трьох поранили. Один із постраждалих згодом помер у лікарні від вогнепальних поранень. Про це сьогодні повідомив телеканал CBC.

Поліція, яка прибула на місце події, зловмисників не виявила. Імена загиблих і постраждалих не розкриваються. Подробиць події правоохоронці не повідомляють, триває розслідування. Не виключається, що напад був спланованим.

Стрілянина сталася в Канаді. Фото: CBC

Стрілянина сталася в Канаді. Фото: CBC



Нагадаємо, у квітні в канадській провінції Нова Шотландія сталася найкривавіша перестрілка в історії країни. Зловмисник, який був одягнений у поліцейську форму, проникав у будинки місцевих мешканців та страчував їх. Жертвами вбивці стали 16 осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів