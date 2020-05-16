Стрілянина сталася в Канаді. Фото: wallpaperflare.com

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Ракурс

Стрілянина сталася 16 травня в Канаді, внаслідок збройного інциденту загинули люди.

Сталося це в місті Оквілл у провінції Онтаріо. Вночі на одній з парковок перед будівлею інтернет-провайдера почали стріляти. Невідомі застрелили одного чоловіка та трьох поранили. Один із постраждалих згодом помер у лікарні від вогнепальних поранень. Про це сьогодні повідомив телеканал CBC.

Поліція, яка прибула на місце події, зловмисників не виявила. Імена загиблих і постраждалих не розкриваються. Подробиць події правоохоронці не повідомляють, триває розслідування. Не виключається, що напад був спланованим.

Нагадаємо, у квітні в канадській провінції Нова Шотландія сталася найкривавіша перестрілка в історії країни. Зловмисник, який був одягнений у поліцейську форму, проникав у будинки місцевих мешканців та страчував їх. Жертвами вбивці стали 16 осіб.