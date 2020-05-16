Риба групер. Фото: anapet.info

https://racurs.ua/ua/n138302-ryby-pochaly-depresuvaty-cherez-pandemiu-koronavirusu-vcheni.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу позначилася й на деяких видах риб.

Австралійські морські біологи помітили, що в період пандемії COVID-19 деяким місцевим представникам великих видів риб не вистачає спілкування з людьми. Вони почали поводитися трохи дивно, схоже, що депресують. Про це заявив біолог і співробітник акваріума в австралійському місті Кернс Пол Бернс, повідомляє «Популярная механика» із посиланням на ABC News.

За його словами, «нудьгує" великий індоокеанський групер на прізвисько Чанг. Кілька тижнів рибина перебуває у ненормальному стані.

Стан, схожий на депресію, спостерігається і в риби-наполеона Уоллі, яка живе біля великого бар'єрного рифу в районі Кернса. Раніше Уоллі була зіркою соцмереж, оскільки на неї приходили подивитися багато туристів. Наразі її зрідка відвідують лише місцеві мешканці.

Багато людей не розуміють, що риби можуть дивитися за межі акваріума і бачити людей. Вони дійсно отримують задоволення від спілкування, — зазначає Бернс.





Морський біолог Річард Фітцпатрік з університету Джеймса Кука стверджує, що риби здатні формувати соціальні зв’язки з людьми, перебуваючи як у неволі, так і серед дикої природи. Вони розуміють, що раніше люди приходили їх годувати і тепер їм невідомо, чому відсутні відвідувачі.

Нагадаємо, рибалка-любитель із американського міста Келлівілл Джастін Хемлін в озері Кістон в штаті Оклахома виловив 71-кілограмового веслоніса.