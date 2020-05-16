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У Туреччині повідомили, коли в країні почнеться туристичний сезонhttps://racurs.ua/ua/n138303-u-turechchyni-povidomyly-koly-v-krayini-pochnetsya-turystychnyy-sezon.htmlРакурс
Туристичний сезон у Туреччині в 2020 році не відмінять, влітку країна чекатиме на прибуття іноземних туристів.
Міжнародний туризм планують відновити з середини червня. В країну впускатимуть відпочивальників з певних країн. Про це 16 червня заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу «Ен-Ті-Ві», передає «Газета.ru».
З середини червня ми думаємо, що відновиться міжнародний туризм з певних країн, — зазначив він.
Першими у Туреччині чекають туристів з Китаю, Південної Кореї та інших азіатських країн. Крім того, вже з 28 травня в Туреччині планують дозволити внутрішній туризм.
Як відомо, у Туреччині коронавірусом заразилися 146 тис. осіб. Від COVID-19 померли 4 тис. осіб, одужали 106 тис. хворих.
Нагадаємо, пандемія китайського коронавірусу вдарила і по туристичній сфері. У квітні в Туреччині заявили, що вирішили відмовитися від «шведських столів». Відтепер перевага надаватиметься системі харчування a la carte, що передбачає замовлення за меню. Таким чином готелі зекономлять витрати на харчі та зменшать кількість відходів.
Раніше повідомлялося, що Туреччина з 1 січня 2020 року ввела новий податок для туристів, розмір якого становить 2% від вартості готельного номера.