Відпочинок у Туреччині. Фото: pexels.com

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Туристичний сезон у Туреччині в 2020 році не відмінять, влітку країна чекатиме на прибуття іноземних туристів.

Міжнародний туризм планують відновити з середини червня. В країну впускатимуть відпочивальників з певних країн. Про це 16 червня заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу «Ен-Ті-Ві», передає «Газета.ru».

З середини червня ми думаємо, що відновиться міжнародний туризм з певних країн, — зазначив він.

Першими у Туреччині чекають туристів з Китаю, Південної Кореї та інших азіатських країн. Крім того, вже з 28 травня в Туреччині планують дозволити внутрішній туризм.

Як відомо, у Туреччині коронавірусом заразилися 146 тис. осіб. Від COVID-19 померли 4 тис. осіб, одужали 106 тис. хворих.

Нагадаємо, пандемія китайського коронавірусу вдарила і по туристичній сфері. У квітні в Туреччині заявили, що вирішили відмовитися від «шведських столів». Відтепер перевага надаватиметься системі харчування a la carte, що передбачає замовлення за меню. Таким чином готелі зекономлять витрати на харчі та зменшать кількість відходів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з 1 січня 2020 року ввела новий податок для туристів, розмір якого становить 2% від вартості готельного номера.