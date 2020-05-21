Італія відкриє всі аеропорти. Фото: pikist.com

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Італія відкриє свої аеропорти з 3 червня. З цього дня планують дозволити міжрегіональні та міжнародні перельоти.

Очікується, що з 3 червня відновить повноцінну роботу і громадський транспорт. Раніше уряд країни дозволив відвідувати Італію туристам з Євросоюзу, а після перетину кордону іноземці не змушені будуть проходити двотижневий карантин. Про це заявила заступник міністра транспорту Італії Паола Де Мішелі, повідомляє Rai News.

З 3 червня можна буде продовжити відкриття всіх аеропортів, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення, — зазначила чиновник.





З 1 липня міжнародні рейси запустять і в Греції, в якій з 15 червня почнеться туристичний сезон. Як пише Associated Press із посиланням на прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, туристи будуть проходити вибіркове тестування на коронавірус. Список країн, з якими відновиться авіасполучення оголосять до кінця травня. Очікується, що з 15 червня запрацює міжнародний аеропорт Афін, а прямі рейси в інші аеропорти країни відновляться 1 липня.

Раніше повідомлялося, що туристичний сезон у Туреччині в 2020 році відкриють з середини червня. В країну впускатимуть відпочивальників з певних країн. Першими у Туреччині чекають туристів із Китаю, Південної Кореї та інших азіатських країн.