Італія просить Європу відкрити кордони, порівнюючи це з висадкою союзників у Нормандії, фото — need4trips.com

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Карантин в Європі Італія просить пом’якшити аж до відкриття кордонів і відновлення вільного пересування в країнах Євросоюзу. Рим пропонує відкритися вже 15 червня.

Глава МЗС Італії Луїджі ді Майо заявив, що країна працює над тим, щоб «можна було всім разом в Європі знову вирушити в дорогу 15 червня».

Для туризму це може стати свого роду європейським «Днем Д» — датою висадки військ країн антигітлерівської коаліції в Нормандії у 1944 році, — заявив глава відомства в ефірі телеканалу Rai 1.

Він нагадав, що Німеччина має намір відкритися 15 червня після карантину, пропонуючи людям можливість відправитися на відпочинок в інші країни. Ді Майо запропонував усій Європі зробити це разом.

Ді Майо розповів, що Рим вже провадить переговори з Австрією і деякими іншими країнами ЄС. Міністр підтвердив, що Італія налаштована проти створення «туристичних коридорів» після завершення гострої фази пандемії COVID-19.

Італія сподівається на іноземний туризм і керівник МЗС наголосив на необхідність введення однакових норм і правил у всіх областях країни, «щоб не дезорієнтувати іноземців».

Всі регіони повинні давати однорідні вказівки для туристів. Нам потрібно, щоб області не приймали різні рішення, інакше туристи не будуть знати, як їм переміщатися з одного регіону в інший, — сказав Ді Майо.

Нагадаємо, що Італія відкриє свої аеропорти з 3 червня. З цього дня планують дозволити міжрегіональні та міжнародні перельоти.