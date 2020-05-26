Пандемія в Європі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138813-pandemiya-v-ievropi-v-ispaniyi-ogolosyly-10-dennu-jalobu-a-v-italiyi-svyatkuut-zavershennya.html

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Пандемія коронавірусу забрала десятки тисяч життів в Європі, а країни Європейського Союзу продовжують оговтуватися від атаки COVID-19.

Влада Іспанії оголосила в країні 10-денний траур за жертвами коронавірусу. Такої тривалої жалоби в Іспанії не було з 1978 року, коли жертвами авіакатастрофи в Лос-Родеос стали сотні людей. По всій країні на будівлях і на військових кораблях будуть приспущені прапори. Про це повідомляє 20minutos.

Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив у цю суботу, що з наступного вівторка виконавча влада затвердить офіційну декларацію офіційного трауру по всій країні в пам’ять про жертви COVID-19, — пише видання.

Тим часом у країні вже відкрилися парки, тераси барів і ресторанів, які не працювали два місяці. Мешканці Барселони та Мадриду можуть знову насолоджуватися прогулянками або відвідувати кафе.

В Італії тисячі громадян вийшли на вулиці святкувати закінчення карантину. Це не сподобалося владі і Рим вже погрожує повернути суворі обмежувальні заходи. За інформацією The Wall Street Journal, тисячі людей ринули на пляжі та в парки, і останні дні заполонили бари та кафе. Громадяни при цьому ігнорують вимоги індивідуального захисту і не дотримуються соціальної дистанції.

Мери міст побоюються, що така кількість людей на вулицях призведе до повторного спалаху. Політики вже погрожують відновити обмеження на пересування людей. Влада планує найняти 60 тис. безробітних-волонтерів для нагляду за дотриманням соціального дистанціювання.

Нагадаємо, Італія просить європейські крани пом’якшити карантин аж до відкриття кордонів і відновлення вільного пересування в країнах ЄС. Рим пропонує відкритися вже 15 червня.