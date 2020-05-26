Наталія Корчак, фото: «Вікіпедія»

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак, яку звинувачували в недостовірному декларуванні.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила сьогодні у зв’язку з із закінченням у квітні строків давності, повідомляє видання «Слово і Діло».

Зазначається, що Корчак під час засідання суду подала відповідне клопотання, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не заперечував.

Справу проти Корчак відкрили у зв’язку з придбаним її свекрухою у 2016 році автомобілем, вартість якого становила понад 540 тис. грн. За версією слідства, ця автівка фактично перебувала в постійному користуванні Корчак та її чоловіка, проте це не було вказано у декларації.

За подання завідомо недостовірних відомостей у декларації законодавство передбачає покарання у виді штрафу на суму від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, підозру Корчак НАБУ оголосило в жовтні минулого року.