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Ракурс
Наталія Корчак, фото: «Вікіпедія»

ВАКС закрив справу щодо колишньої голови НАЗК через закінчення строків давності

26 тра 2020, 18:09
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак, яку звинувачували в недостовірному декларуванні.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила сьогодні у зв’язку з із закінченням у квітні строків давності, повідомляє видання «Слово і Діло».

Зазначається, що Корчак під час засідання суду подала відповідне клопотання, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не заперечував.

Справу проти Корчак відкрили у зв’язку з придбаним її свекрухою у 2016 році автомобілем, вартість якого становила понад 540 тис. грн. За версією слідства, ця автівка фактично перебувала в постійному користуванні Корчак та її чоловіка, проте це не було вказано у декларації.



За подання завідомо недостовірних відомостей у декларації законодавство передбачає покарання у виді штрафу на суму від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, підозру Корчак НАБУ оголосило в жовтні минулого року.


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