Наталья Корчак, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138812-vaks-zakryl-delo-v-otnoshenii-byvshey-glavy-napk-iz-za-istecheniya-srokov-davnosti.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство в отношении бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которую обвиняли в недостоверном декларировании.

Соответствующее решение коллегия судей ВАКС приняла сегодня в связи с с окончанием в апреле сроков давности, сообщает издание «Слово и Дело».

Отмечается, что Корчак во время заседания суда подала соответствующее ходатайство, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не возражал.

Дело против Корчак открыли в связи с приобретенным ее свекровью в 2016 году автомобилем, стоимость которого составляла более 540 тыс. грн. По версии следствия, эта машина фактически находилась в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, однако это не было указано в декларации.

За подачу заведомо недостоверных сведений в декларации законодательство предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ на срок от 150 до 240 часов или лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, подозрение Корчак НАБУ объявило в октябре прошлого года.