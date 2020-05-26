Дело Порошенко: спецназ ГБР выломал двери и ворвался в музей Гончара

https://racurs.ua/n138800-delo-poroshenko-gbr-vorvalos-v-muzey-gonchara-foto-video.html

Ракурс

Дело Петра Порошенко о контрабанде картин известных художников, которые якобы попали на территорию Украины с нарушением таможенных процедур, приобрело новые обороты. Примерно в 16.00 представители Госбюро расследований выломали двери и ворвались в музей Ивана Гончара, где ранее сегодня экс-президент представил выставку картин из своей частной коллекции. Речь идет о картинах, приобретенных еще до президентства Порошенко.

Гендиректора музея и юристов не пускают в музей. Журналисты жалуются на то, что сотрудники ГБР их толкали. Адвокаты не понимают, что происходит в музее и что там делают представители ГБР.

Напомним, 22 мая ГБР «срочно» вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11.00 26 мая. В пресс-службе Бюро указали, что речь идет об «обстоятельствах перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».

Порошенко 26 мая не явился на допрос в ГБР. Вместо этого экс-глава государства пошел на открытие выставки работ художников в киевском музее Гончара. Порошенко назвал информацию по этому делу «откровенно лживой». Он заверил, что ввоз картин происходил законно и посоветовал все проверить в базах данных Таможенной службы.

Впоследствии в музей Гончара приехали авто с представителями ГБР. Сначала они сидели в автомобилях возле музея. ГБР-ровцы отказывались показывать свои удостоверения и предъявлять какие-либо документы. Следователи ГБР не пропустили адвоката и народных депутатов, а затем вернулись в музей в сопровождении спецназа ГБР.