Справа Порошенка: ДБР виламало двері та увірвалося в музей Гончара

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Справа Петра Порошенка щодо контрабанди картин відомих митців, які нібито потрапили на територію України з порушенням митних процедур, набула нових обертів. Приблизно о 16.00 представники Державного бюро розслідувань виламали двері та увірвалися до музею Івана Гончара, де раніше сьогодні екс-президент представив виставку картин зі своєї приватної колекції. Йдеться про картини, придбані ще до президентства Порошенка.

Гендиректора музею та юристів не впускають до музею. Журналісти скаржаться на те, що працівники ДБР їх розштовхували. Адвокати заявляють, що вони не розуміють, що відбувається всередині музею та що там роблять представники ДБР.

Нагадаємо, 22 травня ДБР «терміново» викликала Порошенка на допит в якості свідка на 11.00 26 травня. У прес-службі Бюро вказали, що йдеться про справу щодо «обставин переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників».

Порошенко 26 травня не з’явився на допит в ДБР у цій справі. Натомість екс-глава держави пішов на відкриття виставки робіт художників у київському музеї Гончара. Порошенко назвав інформацію щодо цієї справи «відверто брехливою». Він запевнив, що ввезення картин відбувалося у законний спосіб та порадив все перевірити у базах даних Митної служби.

Згодом до музею Гончара приїхали авто з представниками ДБР. Спочатку вони сиділи в автомобілях біля музею. ДБР-рівці відмовлялися показувати свої посвідчення і пред’являти будь-які документи. Слідчі ДБР не пропустили адвоката і народних депутатів, а згодом повернулися до музею у супроводі спецназу ДБР.