Порошенко замість допиту ДБР пішов у музей: що відбувається зі справою про контрабанду картин

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, 26 травня не з’явився на допит в Держбюро розслідувань у справі щодо контрабанди картин відомих митців, які нібито потрапили на територію України з порушенням митних процедур. Натомість екс-глава держави пішов на відкриття виставки робіт художників у київському музеї Гончара.

Порошенко назвав інформацію щодо цієї справи «відверто брехливою». Він запевнив, що ввезення картин відбувалося у законний спосіб та порадив все перевірити у базах даних Митної служби. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Нардеп також подякував тим, хто «прискорив відкриття виставки» — фактичному керівникові ДБР адвокату Януковича, Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова, Смирнову, команді Генпрокуратури на чолі з генпрокурором Венедіктовою.

На цій виставці для відвідувачів найважливішим будуть картини, а для перелічених мною установ — документи, де містяться оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, які були зроблені з мого особистого рахунку після сплати всіх податків державі. Так само і в митному оформленні усе було зроблено в чіткій відповідності до законодавства, — повідомив під час відкриття виставки політик.

Адвокат Порошенка Ігор Головань написав у Фейсбук, що політика викликали на допит без вручення повістки, а за допомогою відео, що не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. Він також додав, що на новий допит нардепа викликали не в ту будівлю, де проходило досудове розслідування. За словами захисника екс-президента, за таких умов проводити допит можна лише за його згодою, а Порошенко такої згоди не надавав.

Нічого пред’явити. І єдине, що здатні запропонувати слідчі замовнику — це влаштувати Порошенку «пригоди» у виді допитів у якості свідка, повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків»… Не знайшовши нічого протиправного у діяльності Порошенка… заглибилися в історію і намагаються знайти щось у тому, як майбутній президент колись купував картини видатних майстрів, — написав Головань.

Нагадаємо, 22 травня ДБР «терміново» викликала Порошенка на допит в якості свідка на 11.00 26 травня. У прес-службі Бюро вказали, що йдеться про справу щодо «обставин переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників».