Порошенко вместо допроса ГБР пошел в музей: что происходит с делом о контрабанде картин

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, 26 мая не явился на допрос в Госбюро расследований по делу о контрабанде картин известных художников, которые якобы попали на территорию Украины с нарушением таможенных процедур. Вместо этого экс-глава государства пошел на открытие выставки работ художников в киевском музее Гончара.

Порошенко назвал информацию по «картинному» делу «откровенно лживой». Он заверил, что картины завозились законно и посоветовал все проверить в базах данных Таможенной службы. Об этом он написал на своей Фейсбук-странице.

Нардеп также поблагодарил тех, кто «ускорил открытие выставки» — фактическому главе ГБР адвокату Януковича, Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова, Смирнову и команде Генпрокуратуры во главе с генпрокурором Венедиктовой.

На этой выставке для посетителей важными будут картины, а для перечисленных учреждений — документы, где содержатся оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех налогов государству. Так же и в оформлении все было сделано в строгом соответствии с законодательством, — сообщил во время открытия выставки политик.

Адвокат Порошенко Игорь Головань написал в Фейсбуке, что политика вызвали на допрос без вручения повестки, а с помощью видео, что не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. Он также добавил, что на новый допрос нардепа вызвали не в то здание, где проходило досудебное расследование. По словам защитника экс-президента, при таких обстоятельствах проводить допрос можно только с согласия нардепа, а Порошенко такого согласия не давал.

Нечего предъявить. И единственное, что способны предложить следователи заказчику — это устроить Порошенко «приключения» в виде допросов в качестве свидетеля, прибегнув к размещению на сайте ГБР таких дорогих президенту Зеленскому «видосиков»… Не найдя ничего противоправного в деятельности Порошенко… углубились в историю и пытаются найти что-то в том… как будущий президент когда-то покупал картины выдающихся мастеров, — написал Головань.

Напомним, 22 мая ГБР «срочно» вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11.00 26 мая. В пресс-службе Бюро указали, что речь идет об «обстоятельствах перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».