ДБР сьогодні увірвалося до музею Івана Гончара, фото: прес-служба музею Івана Гончара

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Директор музею Івана Гончара подав заяву до поліції щодо пошкодження майна, яке сталося сьогодні під час прориву до будівлі співробітників Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зокрема, слідчі ДБР, намагаючись потрапити до будівлі, зламали вхідні двері. Про це повідомляє прес-служба музею.

Співробітники ДБР також заблокували вхід до приміщення й перешкоджали потраплянню туди директора музею. Згодом директор музею все ж зміг потрапити до зали з виставкою.

ДБР наразі описує колекцію.

Зазначається, що в музеї сьогодні відбувалася презентація для ЗМІ колекції картин родини п’ятого президента Петра Порошенка, яка має бути відкрита для відвідувачів після завершення в Україні карантину.

Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду, — наголошують у прес-службі музею.

Порошенка ДБР нещодавно викликала як свідка на допит у справі щодо нібито приховування від митного контролю колекції з 43 картин відомих художників, який мав відбутися сьогодні об 11.00. Порошенко на допит не з’явився, натомість пішов до столичного музею Гончара на відкриття виставки робіт художників.

За інформацією, яка з’явилася у ЗМІ, ДБР проводить у музеї слідчі дії. Виставлені там картини фігурують у справі, в якій Порошенка викликали на допит. Картини наразі не вилучають, лише описують.

Нагадаємо, двері до музею Івана Гончара співробітники ДБР виламали приблизно о 16.00.