Бійці ООС збили дрона бойовиків. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n138882-na-donbasi-biyci-oos-zbyly-bezpilotnyk-boyovykiv.html

Ракурс

Бойові дії на Донбасі тривають. Загарбники впродовж 27 травня сім разів порушували режим припинення вогню.

Ворог обстрілював позиції українських військовослужбовців з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бійці ООС відповідали на агресію і вогнем подавили активність найманців. Про це 28 травня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Противник обстрілював позиції сил ООС поблизу Широкіного, Новотроїцького, Старогнатівки, Луганського, Кримського та Новолуганського. Українські військові адекватно відповідали на агресію.

Також контрольовані Росією бойовики біля Мар’їнки запустили безпілотний літальний апарат. Бійці ЗСУ збили дрона за допомогою штатного озброєння.

Нагадаємо, кремлівські найманці використовують БПЛА для атак на позиції сил ООС. Так, 22 травня ворог застосував дрона і скинув із нього постріл ВОГ-17 над позиціями українських бійців. Граната вибухнула і один український військовослужбовець дістав осколкове поранення.