Прогноз погоды в Украине на июнь. Фото: Pexels

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Прогноз погоды в Украине на июнь 2020 года озвучил Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха в июне составит 16−21° тепла, в горных районах страны — 9−15° тепла. Это на 1,0−1,5° выше привычных среднемесячных показателей июня.

При этом максимально воздух в следующем месяце прогреется до +33−39°, а в горных районах — до 24−31° тепла. Что касается минимальной температуры, то она будет колебаться от 0° до 7° тепла. В северных восточных и западных областях возможны заморозки до -3°, в Карпатах — до -5°, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 44−95 мм, в Карпатах — до 100−187 мм, на юге страны — 33−42 мм. В Гидрометцентре отмечают, что эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Также ожидается, что в июне 2020 года значительно увеличится количество дождей по сравнению с маем. Синоптики предупреждают о грозах, граде, шквальном ветре, сильных дождях и ливнях.

Многолетние наблюдения говорят о том, что среднемесячная температура воздуха июне в Украине составляет 18−22° тепла, в горных районах — 14−15° тепла.

Напомним, на горе Поп Иван в Карпатах сегодня выпало около 10−15 см снега, некоторые участки замело 40-сантиметровым слоем снега. В горах сохраняется холодная погода, температура воздуха опустилась до -2°.