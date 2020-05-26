Саботаж и беспомощность: Венедиктова пошла на войну против неподотчетной ей Антикоррупционной прокуратуры (ВИДЕО)

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Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Антикоррупционную прокуратуру в саботаже ключевых дел.

Руководитель Офиса генпрокурора заявила о системных просчетах в работе САП, созерцательнуой позиции этого органа прокуратуры и обвинила Назара Холодницкого в многочисленных нарушениях. Венедиктова пообещала отреагировать на такую ​​работу Антикоррупционной прокуратуры.

В видеообращении Венедиктова заявила, что в резонансных процессах прокуроры САП по несколько лет не могут сообщить чиновникам о подозрении и завершить следствие. Она напомнила, что после назначения на должность собирала на совещание руководителей НАБУ и САП, но «прошло два месяца, а воз и ныне там».

Венедиктова рассказала о проведении самовольного захвата земли в Пуще Водице бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым. САП якобы не обеспечила принятие законного решения по факту незаконного завладения земельным участком в рекреационной зоне Киева.

Прокуроры САП полгода не обеспечивали выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз. В результате из-за нарушения разумных сроков производство закрыто, миллионные убытки государству не возмещены, землю общине Киева не возвратили, а подозреваемый избежал ответственности, — рассказала Венедиктова о деле Кузьмина, который вырубил деревья, обнес гектар площади забором и построил поместье на 1 тыс. кв. м.

Среди других дел, расследование которых якобы тормозится САП, Венедиктова вспомнила производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, растрате руководителем одной из региональных служб автомобильных дорог, завладении нардепом Дубневичем 93 млн грн «Укрзализныци» и о других делах.

Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генпрокурора. Я не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте, — резюмировала генпрокурор.





Напомним, в феврале руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что не будет держаться за должность и готов уйти после завершения полномочий (30 ноября).