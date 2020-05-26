Саботаж і безпорадність: Венедіктова пішла на війну проти Антикорупційної прокуратури, фото — Слово і діло

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Генпрокурор Ірина Венедіктова звинуватила Антикорупційну прокуратуру у саботажі ключових справ.

Керівник Офісу генпрокурора заявила про системні прорахунки в роботі САП, споглядальну позицію цього органу прокуратури і звинуватила Назара Холодницького у численних порушеннях. Венедіктова пообіцяла відреагувати на таку роботу Антикорупційної прокуратури.

У відеозверненні Венедиктова заявила, що в резонансних провадженнях прокурори САП по декілька років не можуть повідомити чиновникам про підозру і завершити слідство. Вона нагадала, що після призначення на посаду збирала на нараду керівників НАБУ і САП, але «минуло два місяці, а віз і нині там».

Венедіктова розповіла про провадження щодо самовільного захоплення землі у Пущі Водиці колишнім заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним. Спочатку САП начебто не забезпечила прийняття законного рішення за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою в рекреаційній зоні Києва.

Прокурори САП півроку не забезпечили виконання жодної слідчої та процесуальної дії, хоча попередній орган досудового розслідування допитав понад 100 осіб та провів 30 судових експертиз. У результаті через порушення розумних строків провадження закрито, мільйонні збитки державі не відшкодовано, землю громаді Києва не повернуто, а підозрюваний уникнув відповідальності, — розповіла Венедіктова про справу Кузьміна, який вирубав дерева, обніс гектар площі парканом і збудував маєток на 1 тис. кв. м.

Серед інших справ, розслідування яких начебто гальмується САП, Венедіктова пригадала провадження про розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, розтрату керівником однієї з регіональних Служб автомобільних доріг, заволодіння нардепом Дубневичем 93 млн грн «Укрзалізниці» та про інші справи.

Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генпрокурора. Я не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті, — резюмувала генпрокурор.

Нагадаємо, у лютому керівник САП Назар Холодницький заявляв, що не буде триматися за посаду і готовий піти після завершення повноважень (30 листопада).