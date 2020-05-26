Прогноз погоди в Україні на червень. Фото: Pexels

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Прогноз погоди в Україні на червень 2020 року озвучив Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують, що середньомісячна температура повітря в червні складе 16−21° тепла, в гірських районах країни — 9−15° тепла. Це на 1,0−1,5° вище звичних середньомісячних показників червня.

Водночас наступного місяця повітря максимально прогріється до +33−39°, а в гірських районах — до 24−31° тепла. Щодо мінімальної температури, то вона буде коливатися від 0° до 7° тепла. У північних східних і західних областях можливі заморозки до -3°, в Карпатах — до -5°, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Очікується, що місячна кількість опадів складе 44−95 мм, у Карпатах — до 100−187 мм, на півдні країни — 33−42 мм. У Гідрометцентрі зазначають, що ці показники перебувають у межах середніх багаторічних значень.

Також очікується, що в червні 2020 року значно збільшиться кількість дощів у порівнянні із травнем. Синоптики попереджають про грози, град, шквальний вітер, сильні дощі та зливи.

Багаторічні спостереження говорять про те, що середньомісячна температура повітря червня в Україні становить 18−22° тепла, в гірських районах — 14−15° тепла.

Нагадаємо, на горі Піп Іван у Карпатах сьогодні випало близько 10−15 см снігу, деякі ділянки замело 40-сантиметровим шаром снігу. В горах зберігається холодна погода, температура повітря опустилася до -2°.