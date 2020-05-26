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Сніг у Карпатах. Фото: Pexels

За п’ять днів до літа Карпати вкрило 40-сантиметровим шаром снігу (ФОТО)

26 тра 2020, 13:30
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Сніг в Карпатах випав сьогодні, 26 травня. В горах зберігається холодна погода, температура повітря опустилася до -2°.

На горі Піп Іван, яка розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, сьогодні випало близько 10−15 см снігу, на деяких ділянках випало до 30−40 см снігу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook.

Вітер фіксується південно-західний 5 м/с, а видимість обмежена до 50 м. Рятувальники повідомляють, що в горах продовжує йти сніг, погода хмарна, туман.

Сніг у Карпатах. Фото: ДСНС

Водночас у Закарпатській області, за даними українського Гідрометцентру, сьогодні буде +17−19° вдень і до 9° тепла вночі. В області, як і в інших регіонах країни, йтиме дощ.

Карпати — не єдиний регіон, де сьогодні спостерігаються незвичайні для кінця травня погодні умови. У Закарпатській та Донецькій областях сьогодні випав великий град. Повідомляється, що він фактично знищив урожай огірків, квасолі, буряків та інших культур.

Град на Закарпатті. Фото: 0312.ua



Град у Донецькій області. Фото: Говорить Україна

Нагадаємо, це вже не вперше цієї весни Карпати засипає снігом. Незвичайна для цього періоду погода спостерігалася і два дні тому. Також 12 травня в горах випало близько 50 см снігу.


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