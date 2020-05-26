Сніг у Карпатах. Фото: Pexels

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Ракурс

Сніг в Карпатах випав сьогодні, 26 травня. В горах зберігається холодна погода, температура повітря опустилася до -2°.

На горі Піп Іван, яка розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, сьогодні випало близько 10−15 см снігу, на деяких ділянках випало до 30−40 см снігу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook.

Вітер фіксується південно-західний 5 м/с, а видимість обмежена до 50 м. Рятувальники повідомляють, що в горах продовжує йти сніг, погода хмарна, туман.

Водночас у Закарпатській області, за даними українського Гідрометцентру, сьогодні буде +17−19° вдень і до 9° тепла вночі. В області, як і в інших регіонах країни, йтиме дощ.

Карпати — не єдиний регіон, де сьогодні спостерігаються незвичайні для кінця травня погодні умови. У Закарпатській та Донецькій областях сьогодні випав великий град. Повідомляється, що він фактично знищив урожай огірків, квасолі, буряків та інших культур.

Нагадаємо, це вже не вперше цієї весни Карпати засипає снігом. Незвичайна для цього періоду погода спостерігалася і два дні тому. Також 12 травня в горах випало близько 50 см снігу.