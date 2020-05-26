Зґвалтування в Кагарлику: в МВС повідомили, чи можлива відставка Авакова (ВІДЕО)

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Зґвалтування в Кагарлику продовжує обговорювати суспільство. В соцмережах часто вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через події в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину.

Сьогодні його заступник Антон Геращенко прокоментував можливість звільнення глави МВС. В ефірі телеканалу «1+1» він сказав, що в цій ситуації рішення про відставку буде «необґрунтованим».

Він також розповів, що ці події не є приводом для переатестації усіх поліцейських, на неї спрямують усіх співробітників Кагарлицького відділення.

Геращенко заявив, що «до Майдану подібні дії приховували», а нині в МВС та в Авакова «повна нетерпимість до катувань і насильства», є «миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей».

Сьогодні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції.

Оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Слідчі ДБР підготовили клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що у Кагарлицькому відділку поліції катували людей. У ніч з 23 на 24 травня до лікарів звернулася жінка. Виявилося, що правоохоронці спочатку викликали її до відділення поліції як свідка, а згодом у службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів зґвалтували.

Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета над головою.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.