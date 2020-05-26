Зґвалтування поліцейськими на Київщині. Фото: Антон Геращенко

https://racurs.ua/ua/n138760-geraschenko-pokazav-foto-policeyskyh-valtivnykiv-i-rozpoviv-na-skilky-rokiv-yih-mojut-posadyty.html

Ракурс

У Київській області поліцейські зґвалтували і побили жінку-свідка, яку викликали на допит. Підозрювані затримані, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Проте ці події не є приводом для переатестації усіх поліцейських, вважають в Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що переатестацію пройдуть усі співробітники Кагарлицького відділення, де і відбулася ця подія. Проте про масову переатестацію не йдеться. Про це він повідомив 26 травня в ефірі «1+1».

На жаль, в сім’ї не без виродків. У поліції працюють близько 130 тис. осіб і не всі з них, звичайно, відповідають високим моральним вимогам, які закон висуває поліцейським, — зазначив Геращенко.

Він додав, що підозрювані у зґвалтуванні жінки — це поліцейські, які почали працювати лише декілька років тому. Геращенко також вважає, що масова переатестація може тільки нашкодити — «пропустити поганих людей вперед, а хороших — звільнити через необ'єктивні причини».

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що обоє затриманих підозрюваних чекають на тривале тюремне ув’язнення. Їх судитимуть за статтями Кримінального кодексу про перевищення службових повноважень і катування. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Окрім того, на своїй сторінці в Facebook він розкрив хронологію подій, похвалившись «блискавичною» реакцією правоохоронців. За його словами, повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло до Обухівського відділу поліції 24 травня о 18.47. Вже через півгодини, о 19.15, були встановлені особи підозрюваних, а о 19.40 їх затримали. На місце злочину приїхали співробітники Держбюро розслідувань.

О 08.00 на наступний день глава Нацполіції Ігор Клименко розформував Кагарлицький відділ поліції, відсторонивши його керівництво і начальника Обухівського райвідділу.

Також Геращенко опублікував фото двох затриманих поліцейських, які підозрюються в зґвалтуванні.

Нагадаємо, на Київщині двох співробітників поліції затримали за підозрою в зґвалтуванні. Глава НПУ Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, а Кагарлицьке відділення поліції розформував. Особовий склад повинен буде пройти переатестацію.