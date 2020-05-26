Пожежа в Олександрівській лікарні Києва: керівник медзакладу заявила про підпал (ФОТО)

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Пожежа сталася в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва. Увечері 25 травня загорілося в підсобному приміщенні одного з корпусів медзакладу.

Головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у соцмережі Фейсбук заявила, що причиною інциденту, найімовірніше, став підпал, хоча пожежники спочатку заявляли про коротке замикання.

Вогнеборці дуже швидко ліквідували загоряння на шостому поверсі, яке поширилося на 2 кв.м. Під час ліквідації пожежі на безпечну відстань з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус вивели 15 осіб.

Первинна версія про коротке замикання проводки не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав. Найближчим часом приведемо все до ладу і відремонтуємо, — написала Антоненко.

За словами персоналу лікарні, у корпусі, де сталася пожежа, хворих на коронавірусну інфекцію не було. Нагадаємо, що саме Олександрівська лікарня Києва — опорна у боротьбі із COVID-19 у столиці, сюди привозять для лікування інфікованих.