Пожар в Александровской больнице Киева: руководитель медучреждения заявила о поджоге, фото — Фейсбук Л.Антоненко

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Пожар произошел в одном из корпусов Александровской клинической больницы Киева. Вечером 25 мая загорелось в подсобном помещении одного из корпусов медучреждения.

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в соцсети Фейсбук заявила, что причиной инцидента, скорее всего, стал поджог, хотя пожарные сначала заявляли о коротком замыкании.

Пожарные очень быстро ликвидировали возгорание на шестом этаже, которое распространилось на 2 кв.м. Во время ликвидации пожара на безопасное расстояние из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус вывели 15 человек.

Первоначальная версия о коротком замыкании проводки не подтвердилось, специалисты определили, что это был умышленный поджог. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем, — написала Антоненко.

По словам персонала больницы, в корпусе, где произошел пожар, больных коронавирусной инфекции не было. Напомним, что именно Александровская больница Киева — опорная в борьбе с COVID-19 в столице, сюда привозят для лечения инфицированных.