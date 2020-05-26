В Минздраве рассказали, какие ограничения будут сняты с 1 июня. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине смягчают постепенно с введением каждого этапа выхода страны из эпидемии. Если эпидемиологическая ситуация в стране будет благоприятной, то с 1 июня в Украине введут третий этап выхода из карантина.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга рассказал, какие ограничения будут сняты в начале лета.

На третьем этапе выхода из карантина могут возобновить:

работу бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

работу железнодорожного транспорта и межобластного пассажирского сообщения автотранспортом.

Ляшко уточнил, что в ближайшее время на сайте Минздрава будут размещены рекомендации относительно противоэпидемических норм, которые должны быть соблюдены в случае, если владельцы решат открыть спортзалы или бассейны.

Также во время брифинга был затронут вопрос открытия детских лагерей. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря могут быть открыты лишь на последнем этапе выхода страны из карантина, чтобы минимизировать вероятность инфицирования коронавирусом детей.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 25 мая, в Киеве, Харькове, а затем и в Днепре запустили метро. В Киеве в метро пассажиров пускали только в масках. Зато в Харькове многие пассажиры проигнорировали данное требование и не соблюдали масочный режим.