В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: NewsRoom

https://racurs.ua/n138703-v-harkove-zapustili-metropoliten-chast-passajirov-bez-masok-foto-video.html

Ракурс

В Харькове сегодня, 25 мая, возобновил работу метрополитен. Часть пассажиров проигнорировала требования правил безопасности, не соблюдали дистанцию и были без масок.

Администрация КП «Харьковский метрополитен» предупредила пассажиров, что находиться в метро без масок запрещено, а также напомнила о соблюдении дистанции. О ситуации в подземке сообщает «Город Х».

Никто из сотрудников метро не контролировал масочный режим и люди без масок спокойно пользовались подземкой.

По словам свидетелей, никого на входе не проверяли и даже не делали замечаний тем, кто заходил в подземку без масок.

Утром на входах в станции и в вагонах метро было много людей. Дистанцию никто не соблюдал.

Некоторые харьковчане опасаются, что такое игнорирование правил безопасности может привести к увеличению случаев заражения и ужесточению карантина.

Заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов заявил, что за соблюдением масочного режима в метро будут следить сотрудники подземки.

Чиновник отметил, что проконтролировать соблюдение масочного режима непосредственно в вагонах метро невозможно.

В свою очередь директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин заявил, что из-за коронавирусного карантина на предприятии возникла задолженность по выплате зарплаты в сумме 50 млн грн. Для погашения этой задолженности метрополитену пришлось взять кредит в банке.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который неоднократно требовал открытия метрополитена, напомнил жителям города, что карантин не отменен, а лишь ослаблен. Поэтому всем необходимо придерживаться санитарных правил в общественном транспорте и носить маски.

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре сегодня работа метрополитена не была возобновлена. Городская комиссия только сегодня планирует вынести соответствующее решение.