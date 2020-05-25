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Ракурс
В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: NewsRoom

В Харькове запустили метрополитен: часть пассажиров без масок (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2020, 11:56
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В Харькове сегодня, 25 мая, возобновил работу метрополитен. Часть пассажиров проигнорировала требования правил безопасности, не соблюдали дистанцию и были без масок.

Администрация КП «Харьковский метрополитен» предупредила пассажиров, что находиться в метро без масок запрещено, а также напомнила о соблюдении дистанции. О ситуации в подземке сообщает «Город Х».

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Facebook

Никто из сотрудников метро не контролировал масочный режим и люди без масок спокойно пользовались подземкой.

По словам свидетелей, никого на входе не проверяли и даже не делали замечаний тем, кто заходил в подземку без масок.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город Х

Утром на входах в станции и в вагонах метро было много людей. Дистанцию никто не соблюдал.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город Х

Некоторые харьковчане опасаются, что такое игнорирование правил безопасности может привести к увеличению случаев заражения и ужесточению карантина.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город Х

Заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов заявил, что за соблюдением масочного режима в метро будут следить сотрудники подземки.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город Х

Чиновник отметил, что проконтролировать соблюдение масочного режима непосредственно в вагонах метро невозможно.

В свою очередь директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин заявил, что из-за коронавирусного карантина на предприятии возникла задолженность по выплате зарплаты в сумме 50 млн грн. Для погашения этой задолженности метрополитену пришлось взять кредит в банке.



Мэр Харькова Геннадий Кернес, который неоднократно требовал открытия метрополитена, напомнил жителям города, что карантин не отменен, а лишь ослаблен. Поэтому всем необходимо придерживаться санитарных правил в общественном транспорте и носить маски.

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре сегодня работа метрополитена не была возобновлена. Городская комиссия только сегодня планирует вынести соответствующее решение.


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