У Харкові відновив роботу метрополітен. Фото: NewsRoom

https://racurs.ua/ua/n138703-u-harkovi-zapustyly-metropoliten-chastyna-pasajyriv-bez-masok-foto-video.html

Ракурс

У Харкові сьогодні, 25 травня, відновив роботу метрополітен. Частина пасажирів проігнорувала вимоги правил безпеки, не дотримувалися дистанції та були без масок.

Адміністрація КП «Харківський метрополітен» попередила пасажирів, що перебувати в метро без масок заборонено, а також нагадала про дотримання дистанції. Про ситуацію у підземці повідомляє «Місто Х».

Ніхто зі співробітників метро не контролював масковий режим і люди без масок спокійно користувалися підземкою.

За словами свідків, нікого на вході не перевіряли і навіть не робили зауважень тим, хто заходив до підземки без масок.

Вранці на входах до станцій та у вагонах метро було багато людей. Дистанції ніхто не дотримувався.

Деякі харків’яни побоюються, що таке ігнорування правил безпеки може призвести до збільшення випадків зараження та посилення карантину.

Заступник мера Харкова Євген Водовозов заявив, що за дотриманням масочного режиму в метро будуть стежити співробітники підземки.

Чиновник зазначив, що проконтролювати дотримання масочного режиму безпосередньо у вагонах метро неможливо.

У свою чергу директор КП «Харківський метрополітен» В’ячеслав Стаматін заявив, що через коронавірусний карантин на підприємстві виникла заборгованість з виплати зарплати у сумі 50 млн грн. Для погашення цієї заборгованості метрополітену довелося взяти кредит у банку.

Мер Харкова Геннадій Кернес, який неодноразово вимагав відкриття метрополітену, нагадав жителям міста, що карантин не скасовано, а лише послаблено. Тому всім необхідно дотримуватися санітарних правил у громадському транспорті та носити маски.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі сьогодні роботу метрополітену не було відновлено. Міська комісія тільки сьогодні планує винести відповідне рішення.