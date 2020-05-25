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Ракурс
У Харкові відновив роботу метрополітен. Фото: NewsRoom

У Харкові запустили метрополітен: частина пасажирів без масок (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 11:56
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У Харкові сьогодні, 25 травня, відновив роботу метрополітен. Частина пасажирів проігнорувала вимоги правил безпеки, не дотримувалися дистанції та були без масок.

Адміністрація КП «Харківський метрополітен» попередила пасажирів, що перебувати в метро без масок заборонено, а також нагадала про дотримання дистанції. Про ситуацію у підземці повідомляє «Місто Х».

У Харкові відновив роботу метрополітен. Фото: FacebookНіхто зі співробітників метро не контролював масковий режим і люди без масок спокійно користувалися підземкою.

За словами свідків, нікого на вході не перевіряли і навіть не робили зауважень тим, хто заходив до підземки без масок.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город ХВранці на входах до станцій та у вагонах метро було багато людей. Дистанції ніхто не дотримувався.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город ХДеякі харків’яни побоюються, що таке ігнорування правил безпеки може призвести до збільшення випадків зараження та посилення карантину.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город ХЗаступник мера Харкова Євген Водовозов заявив, що за дотриманням масочного режиму в метро будуть стежити співробітники підземки.

В Харькове возобновил работу метрополитен. Фото: Город ХЧиновник зазначив, що проконтролювати дотримання масочного режиму безпосередньо у вагонах метро неможливо.

У свою чергу директор КП «Харківський метрополітен» В’ячеслав Стаматін заявив, що через коронавірусний карантин на підприємстві виникла заборгованість з виплати зарплати у сумі 50 млн грн. Для погашення цієї заборгованості метрополітену довелося взяти кредит у банку.



Мер Харкова Геннадій Кернес, який неодноразово вимагав відкриття метрополітену, нагадав жителям міста, що карантин не скасовано, а лише послаблено. Тому всім необхідно дотримуватися санітарних правил у громадському транспорті та носити маски.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі сьогодні роботу метрополітену не було відновлено. Міська комісія тільки сьогодні планує винести відповідне рішення.


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