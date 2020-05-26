У МОЗ розповіли, які обмеження будуть зняті з 1 червня. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні пом’якшують поступово з введенням кожного етапу виходу країни з епідемії. Якщо епідеміологічна ситуація у країні буде сприятливою, то з 1 червня в Україні введуть третій етап виходу з карантину.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу розповів, які обмеження будуть зняті на початку літа.

На третьому етапі виходу з карантину можуть поновити:

роботу басейнів і спортзалів;

відвідування освітніх занять у групах не більше 10 осіб, наприклад, почнуть роботу автошколи;

роботу залізничного транспорту та міжобласного пасажирського сполучення автотранспортом.

Ляшко уточнив, що найближчим часом на сайті Міністерства охорони здоров’ябудуть розміщені рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути дотримані у разі, якщо власники вирішать відкрити спортзали або басейни.

Також під час брифінгу було порушено питання відкриття дитячих таборів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дитячі табори можуть бути відкриті лише на останньому етапі виходу країни з карантину, щоб мінімізувати ймовірність інфікування коронавірусом дітей.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 25 травня, у Києві, Харкові, а потім і у Дніпрі запустили метро. У Києві в метро пасажирів пускали тільки в масках. А от у Харкові багато пасажирів проігнорували цю вимогу і не дотримувалися маскового режиму.