Изнасилование полицейскими на Киевщине. Фото: Антон Геращенко

https://racurs.ua/n138760-geraschenko-pokazal-foto-policeyskih-nasilnikov-i-rasskazal-na-skolko-let-ih-mogut-posadit.html

Ракурс

В Киевской области полицейские изнасиловали и избили женщину-свидетеля, которую вызвали на допрос. Подозреваемые задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы. Однако эти события не являются поводом для переаттестации всех полицейских, считают в Министерстве внутренних дел (МВД).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что переаттестацию пройдут все сотрудники Кагарлыкского отделения, где и произошло это событие. Однако о массовой переаттестации речь не идет. Об этом он сообщил 26 мая в эфире «1+1».

К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работают около 130 тыс. человек и не все из них, конечно, соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полицейским, — отметил Геращенко.

Он отметил, что подозреваемые в изнасиловании женщины — это полицейские, которые начали работать всего несколько лет назад. Геращенко также считает, что массовая переаттестация может только навредить — «пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить из-за необъективных причин».

Заместитель министра внутренних дел отметил, что обоих задержанных подозреваемых ждет длительное тюремное заключение. Их будут судить по статьям Уголовного кодекса о превышении служебных полномочий и пытках. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, на своей странице в Facebook он раскрыл хронологию событий, похваставшись «молниеносной» реакцией правоохранителей. По его словам, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции 24 мая в 18.47. Уже через полчаса, в 19.15, были установлены личности подозреваемых, а в 19.40 их задержали. На место преступления приехали сотрудники Госбюро расследований.

В 08.00 на следующий день глава Нацполиции Игорь Клименко расформировал Кагарлыцкий отдел полиции, отстранив его руководство и начальника Обуховского райотдела.

Также Геращенко опубликовал фото двух задержанных полицейских, которые подозреваются в изнасиловании.

Напомним, на Киевщине двух сотрудников полиции задержали по подозрению в изнасиловании. Глава НПУ Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, а Кагарлыкское отделение полиции расформировал. Личный состав должен будет пройти переаттестацию.