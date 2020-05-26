НАБУ перевіряє законність закупівлі Кабміном 71 тис. захисних костюмів для медиків. Фото: Ракурс

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Боротьба з корупцією на усіх рівнях влади — ось одна з головних вимог українського суспільства. Національне антикорупційне бюро України перевіряє законність закупівлі 71 тис. захисних костюмів для медиків.

У НАБУ підозрюють, що Кабмін вперше порушив власні правила закупівель у сфері охорони здоров’я. Про це повідомив представник НАБУ в коментарі виданню Reuters.

Наразі антикорупційне відомство займається розслідуванням можливих зловживань службовим становищем посадовими особами. У НАБУ не захотіли розкривати усіх подробиць, пославшись на те, що це може перешкодити розслідуванню.

Відомо, що глава Державного підприємства «Медичні закупівлі України» (МЗУ) Арсен Жумаділов звинуватив уряд у порушенні процедур закупівлі та зазначив, що після проведення тендерних процедур костюми були доставлені запізно, а їхня ціна була завищеною.

У Міністерстві охорони здоров’язаперечують ці звинувачення. У відомстві стверджують, що міністерство було змушене діяти через невміле управління ситуацією Жумаділовим.

За словами Жумаділова, минулого місяця МЗУ провело тендер і уклало контракт на поставку захисних костюмів із компанією «Текстиль-Контакт». Костюми виробництва цієї компанії відповідають критеріям МОЗ, а ціна одного костюма становить 245 грн.

Однак Кабмін розірвав цей договір, пославшись на те, що костюми не забезпечують достатнього захисту та не мають відповідної сертифікації. Уряд уклав контракт на поставку захисних костюмів із фірмою «Меддів», яка імпортувала костюми з Китаю. При цьому ціна одного костюма вже становила 489 грн.

Як раніше писав «Ракурс», Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливих незаконних дій працівників МОЗ під час закупівлі медичних захисних костюмів за завищеними цінами.