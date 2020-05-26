НАБУ проверяет законность закупки Кабмином 71 тыс. защитных костюмов для медиков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Борьба с коррупцией на всех уровнях власти — вот одно из главных требований украинского общества. Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет законность закупки 71 тыс. защитных костюмов для медиков.

В НАБУ подозревают, что Кабмин впервые нарушил собственные правила закупок в сфере здравоохранения. Об этом сообщил представитель НАБУ в комментариях изданию Reuters.

В настоящее время антикоррупционное ведомство занимается расследованием возможных злоупотреблений служебным положением должностными лицами. В НАБУ не захотели раскрывать всех подробностей, сославшись на то, что это может помешать расследованию.

Известно, что глава Государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) Арсен Жумадилов обвинил правительство в нарушении процедур закупки и отметил, что после проведения тендерных процедур костюмы были доставлены поздно, а их цена была завышена.

В Минздраве отрицают эти обвинения. В ведомстве утверждают, что министерство было вынуждено действовать из-за неумелого управления ситуацией Жумадиловым.

По словам Жумадилова, в прошлом месяце МЗУ провело тендер и заключило контракт на поставку защитных костюмов с компанией «Текстиль-Контакт». Костюмы производства данной компании отвечают критериям Минздрава, а цена одного костюма составляет 245 грн.

Однако Кабмин расторг данный договор, сославшись на то, что костюмы не обеспечивают достаточной защиты и не имеют соответствующей сертификации. Правительство заключило контракт на поставку защитных костюмов с фирмой «Меддив», которая импортировала костюмы из Китая. При этом цена одного костюма уже составляла 489 грн.

Как ранее писал «Ракурс», Офис генерального прокурора открыл уголовное производство относительно возможных незаконных действий работников Министерства здравоохранения при закупке медицинских защитных костюмов по завышенным ценам.