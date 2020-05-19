СБУ открестилась от сотрудничества с Гордоном, фото — ua-reporter

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Ракурс

Журналист Дмитрий Гордон не сотрудничал со Службой безопасности Украины, когда готовил интервью с Игорем Гиркиным (Стрелковым) и Натальей Поклонской.

В официальном сообщении спецслужба 19 мая указала, что разговоры с так называемым прокурором Крыма Поклонской и главарем террористов Гиркиным являются собственной инициативой журналиста Гордона.

В СБУ в то же время утверждают, что информация, озвученная в интервью, «детально анализируется сотрудниками». Ее могут использовать как дополнительные доказательства преступлений Российской Федерации.

Вчера Гордон заявлял у себя на YouТube, что интервью с Поклонской и Гиркиным сделаны «в содружестве» со спецслужбами и «флешка с записью уже в Гааге».

Никто и никогда не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина по поводу измены и преступлений, совершенных с участием этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных показаний свидетелей на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и началу кровавой бойни на Донбассе, — сказал Гордон.

Напомним, что Гордона жестко раскритиковали в соцсетях за интервью с Поклонской и Гиркиным, а партия «Европейская солидарность» сегодня в Раде призвала СБУ провести расследование. Вчера офис журналиста пикетировали.