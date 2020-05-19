Интервью Гиркина Гордону: "Евросолидарность" требует возбудить уголовное дело, скриншот видео

https://racurs.ua/n138405-populyarizaciya-terrorizma-evrosolidarnost-trebuet-vozbudit-delo-protiv-gordona-za-intervu.html

Ракурс

Интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиним продолжает находиться в центре внимания политиков и общественности. Сегодня с трибуны Рады нардеп от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий заявил, что его политическая сила направила официальные запросы в правоохранительные органы.

Разговор Гордона с Гиркиным Княжицкий назвал насмешкой над страной, поскольку интервью вышло в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и на следующий день после того, как в Украине вспоминали жертв политических репрессий.

По мнению Княжицкого, проведение интервью с Гиркиним и его популяризация в украинсих медиа свидетельствует о том, что эти медиаресурсы «прямо способствуют терроризму».

Он возразил Гордону, который заявил, что делал интервью по заказу украинских спецслужб — якобы для того, чтобы отправить материалы в Гаагу.

Что отправить в Гаагу? Рассказы о том, что Крым не виноват в российской агрессии? Рассказы о том, что Гиркин решил прийти в Украину, потому что здесь была такая плохая украинская власть и что он еще захватит Киев и Одессу? — отметил депутат.

Гордон после интервью с Гиркиним и Поклонской заявил, что провел их «в содружестве с украинскими спецслужбами», якобы благодаря разговорам оба опрошенных впервые дали показания.

Флешка с записью общения уже находится в Гааге, — объяснил Гордон.

Он обратился к активистам, которые вчера вечером после выхода интервью пришли к егоо офису и разрисовали асфальт и вывески. Журналист требовал, чтобы они «все стерли и исправили», поскольку их действия задокументированы.

Активисты проигнорировали ультиматум Гордона. Убрать следы вчерашней акции пытались коммунальщики, но им удалось только стереть следы разбитых яиц на фотографиях.