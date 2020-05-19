Популяризація тероризму: «Євросолідарність» вимагає порушити справу проти Гордона через інтерв’ю з Гіркіним, скріншот відео

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Інтерв’ю Дмитра Гордона з терористом Ігорем Гіркіним продовжує перебувати в центрі уваги політиків та громадськості. Сьогодні з трибуни Ради нардеп від фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький заявив, що його політична сила спрямувала офіційні запити до правоохоронних органів.

Розмову Гордона з Гіркіним Княжицький назвав насмішкою над країною, оскільки інтерв’ю вийшло у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу і наступного дня після того, як в Україні згадували жертв політичних репресій.

На думку Княжицького, проведення інтерв’ю з Гіркиним та його популяризація в українських медіа свідчить про те, що ці «медіаресурси прямо сприяють тероризму».

Він заперечив виправдання Гордона про те, що той робив це на замовлення українських спецслужб, щоб відправити матеріали цього інтерв’ю в Гаагу.

Що відправити в Гаагу? Розповіді про те, що Крим не винен в російській агресії? Розповіді про те, що Гіркін вирішив прийти сюди на Україну, тому що тут була така погана українська влада і що він ще захопить Київ і Одесу? — зазначив депутат.

Гордон після інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською заявив, що провів їх «у співдружності з українськими спецслужбами». Нібито завдяки розмовам обидва опитаних вперше дали свідчення.

Флешка з записом спілкування вже перебуває у Гаазі. Розмови мають стати одними з основних свідків на процесі Гаазького трибуналу у справі «про анексію Криму і розв’язуванні кривавої бійні на Донбасі, — пояснив Гордон.

Він звернувся до активістів, які вчора увечері після виходу інтерв’ю прийшли до його офісу та розмалювали асфальт і вивіски. Журналіст вимагав, щоб вони «все стерли і виправили», оскільки їхні дії задокументовані.

Активісти проігнорували ультиматум Гордона. Прибрати сліди вчорашньої акції намагалися комунальники, але їм вдалося тільки стерти розмальовані зі слідами розбитих яєць фотографії.