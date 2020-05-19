Верховна Рада вирішила долю українського телеканалу для окупованих територій та світу

https://racurs.ua/ua/n138396-verhovna-rada-vyrishyla-dolu-ukrayinskogo-telekanalu-dlya-okupovanyh-terytoriy-ta-svitu.html

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Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект № 2521, яким вносяться зміни до закону «Про систему іномовлення України». Ці зміни стосуються програмної політики та території розповсюдження іномовлення. Авторами законопроекту виступили нардепи зі «Слуги народу» Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський, Микита Потураєв, Гео Лерос та інші.

У другому читанні нормативний акт підтримав 231 нардеп.

Законопроектом вносяться зміни, відповідно до яких, текст закону про іномовлення буде викладено у такій редакції: «програми ДП „Мультимедійна платформа іномовлення України“ (МПІУ) виробляються українською мовою, а також іншими мовами залежно від доцільності та необхідності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ».

МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет. Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюються виключно за межами України, крім випадків мовлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму, мовлення у районах України, що межують з тимчасово окупованими територіями Донбасу, а також мовлення у прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресора чи територіями інших держав, з яких поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного та/або цифрового мовлення, — йдеться у документі.

Нардепи від опозиції пропонували внести правку в законопроект, згідно з якою, заборонялося б надавати ефірний час для трансляції політичної реклами, розміщення матеріалів передвиборної агітації, агітації з референдуму.

Нагадаємо, з 2015 року діяв UATV — український телеканал іномовлення, створений на базі державного інформаційного агентства «Укрінформу». Канал не мав окремих мовних версій і вів трансляцію російською, українською, англійською, арабською та кримськотатарською мовами.13 січня 2020 року канал припинив виробництво програм. Це відбулося через плани Мінкультури створити два нових російськомовно-україномовних телеканали на базі UATV — інформаційно-розважальний Дім/Дом та новинний телеканал. Мовлення відповідних каналів мало вестися на тимчасово окупованих територіях та суміжних з ними районах, районах вздовж кордону з Росією чи іншими країнами, де мовлять в ефірі російські телеканали і радіостанції (йдеться про Білорусь і Молдову).

7 березня стало відомо, що UATV отримав 10-річну ліцензію на супутникове мовлення на території Європи. Однак керівництво каналу не повідомило, коли канал відновить ефірне, супутникове, чи кабельномережеве мовлення.

Раніше планувалося, що уряд запустить канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами.