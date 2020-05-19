СБУ ідентифікувала снайперів ФСБ. Фото: vpk.name

https://racurs.ua/ua/n138404-sbu-identyfikuvala-snayperiv-fsb-yaki-zastrelyly-ukrayinskogo-biycya-na-donbasi.html

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Служба безпеки України встановила учасників російської снайперської групи, які 27 лютого 2020 року обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил у районі селища Новотошківське на Луганщині.

Тоді від кулі ворожого снайпера загинув один боєць Збройних сил України, а ще один дістав поранення. Контррозвідники та слідчі СБУ отримали установчі дані групи бойовиків так званої 4 ОМБр 2 армійського корпусу Луганської народної республіки. Про це 19 травня повідомив прес-центр СБУ.

Виявилося, що представник російських спецслужб входив до складу цієї снайперської групи. Також правоохоронці встановили види снайперських гвинтівок та кулеметів, які ворог використовував проти бійців ООС. Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загиблі людини) ККУ.

Спецслужба перевіряє причетність російських снайперів до інших обстрілів позицій підрозділів операції Об'єднаних сил у Попаснянському районі Луганської області.

Нагадаємо, українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях і в лютому вбили молодшого сержанта Збройних сил України Володимира Федченка.

Згодом в Офісі генпрокурора заявили, що слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ.