СБУ идентифицировала снайперов ФСБ. Фото: vpk.name

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Служба безопасности Украины установила участников российской снайперской группы, которые 27 февраля 2020 года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганщине.

Тогда от пули вражеского снайпера погиб один боец Вооруженных сил Украины, а еще один получил ранение. Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой 4 ОМБр 2 армейского корпуса Луганской народной республики. Об этом 19 мая сообщил пресс-центр СБУ.

Оказалось, что представитель российских спецслужб входил в состав этой снайперской группы. Также правоохранители установили виды снайперских винтовок и пулеметов, которые враг использовал против бойцов ООС. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к погибшие человека) УКУ.

Спецслужба проверяет причастность российских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

Напомним, украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинских бойцах и в феврале убили младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Федченко.

Впоследствии в Офисе генпрокурора заявили, что следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность преступления группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ.