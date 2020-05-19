Верховная Рада решила судьбу украинского телеканала для оккупированных территорий и мира

https://racurs.ua/n138396-verhovnaya-rada-reshila-sudbu-ukrainskogo-telekanala-dlya-okkupirovannyh-territoriy-i-mira.html

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Верховная Рада сегодня приняла законопроект № 2521, которым вносятся изменения в закон «О системе иновещания Украины». Эти изменения затрагивают программную политику, а также перечисляют территории распространения иновещания. Авторами законопроекта выступили нардепы из «Слуги народа» Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Никита Потураев, Гео Лерос и другие.

Во втором чтении нормативный акт поддержал 231 нардеп.

Законопроектом вносятся изменения, согласно которым, текст закона об иновещании излагается в следующей редакции: «программы ГП „Мультимедийная платформа иновещания Украины“ (МПИУ) производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и необходимости использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ».

МПИУ осуществляет свою деятельность путем создания и распространения информационного продукта каналами спутникового, эфирного наземного аналогового и цифрового вещания, вещания в кабельных сетях, в сети Интернет. Эфирное наземное аналоговое и цифровое вещание и вещание в кабельных сетях осуществляются исключительно за пределами Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма, районов Украины, граничащих с временно оккупированными территориями Донбасса, а также вещание в приграничных районах Украины, граничащих с территорией страны-агрессора или территориями других государств, где распространяются программы страны-агрессора путем наземного эфирного и/или цифрового вещания, — говорится в документе.

Нардепы от оппозиции предлагали внести правку в законопроект, согласно которой запрещалось бы предоставлять эфирное время для трансляции политической рекламы, размещения материалов предвыборной агитации, агитации по референдуму.

Напомним, с 2015 года работал UATV — украинский телеканал иновещания, созданный на базе государственного информационного агентства «Укринформ». Канал не имел отдельных языковых версий и вел трансляцию на русском, украинском, английском, арабском и крымскотатарском языках. 13 января 2020 года канал прекратил производство программ. Это произошло из-за планов Минкультуры создать два новых русскоязычно-украиноязычных телеканалов на базе UATV — информационно-развлекательного «Дім/Дом» и новостного телеканала. Вещание соответствующих каналов должно было вестись на временно оккупированных территориях и смежных с ними районах, районах вдоль границы с Россией или другими странами, где транслируются российские телеканалы и радиостанции (речь идет о Беларуси и Молдове).

7 марта стало известно, что UATV получил 10-летнюю лицензию на спутниковое вещание на территории Европы. Однако руководство канала не сообщило, когда канал возобновит эфирное, спутниковое, или кабельное вещание.

Напомним, ранее планировалось, что правительство запустит канал, который будет вещать на оккупированную территорию на украинском и русском языках.