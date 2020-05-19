СБУ відхрестилася від співпраці з Гордоном, фото — ua-reporter

https://racurs.ua/ua/n138416-sbu-vidhrestylasya-vid-spivrobitnyctva-z-gordonom.html

Ракурс

Журналіст Дмитро Гордон не співробітничав зі Службою безпеки України, коли готував інтерв’ю з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) та Наталією Поклонською.

В офіційному повідомленні спецслужба 19 травня вказала, що розмови із так званим прокурором Криму Поклонською та ватажком терористів Гіркіним є власною ініціативою журналіста Гордона.

В СБУ водночас стверджують, що інформація, озвучена в інтерв’ю, «детально аналізується співробітниками». Її можуть використати як додаткові докази злочинів Російської Федерації.

Учора Гордон заявляв у себе на YouТube, що інтерв’ю з Поклонською і Гіркіним зроблені «у співдружності» зі спецслужбами і «флешка із записом уже в Гаазі».

Ніхто і ніколи не опитував ані Наталію Поклонську, ані Ігоря Гіркіна щодо зради і злочинів, що були скоєні за участі цих людей на території України. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв’ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення стануть одними з основних показів свідків на процесі в Гаазі у справі про анексію Криму і розв’язання кривавої бійні на Донбасі, — сказав Гордон.

Нагадаємо, що Гордона жорстко розкритикували у соцмережах за інтерв’ю з Поклонською і Гіркіним, а партія «Європейська солідарність» сьогодні в Раді закликала СБУ провести розслідування. Вчора офіс журналіста пікетували.