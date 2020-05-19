Степанова хочуть звільнити з посади голови МОЗ. Фото: Кабмін

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, не влаштовує деяких депутатів Верховної Ради. Фракція «Голос» ініціювала збір підписів за відставку керівника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Під час сьогоднішнього засідання нардеп від «Голосу» Олександра Устінова заявила, що Степанов неодноразово брехав у своїх заявах. За її словами, декілька днів тому голова МОЗ заявив, що до України привезли 72 тис. захисних костюмів. Але насправді їх нібито було 29 тис. Про це Устінова розповіла під час виступу у Верховній Раді.

Через брак засобів захисту на акції протесту почали виходити медики у Харкові та інших містах України. За словами Устінової, МОЗ спершу закупило костюми для медиків втричі дорожчі — по 488 грн, а тепер ще й не привозить ці костюми. На думку депутата від «Голосу», цим МОЗ вчиняє масове вбивство медиків, а сам Степанов «краде і вбиває".

Сьогодні фракція «Голос» почне збирати підписи за те, щоб ця людина пішла з посади. І кожного з вас, народні депутати, я закликаю підписатися під цією постановою. Якщо ви цього не зробите, ви станете співучасниками цього злочину, — зазначила депутат.

Її підтримала й інша представниця «Голосу» Ольга Стефанишина. Під час брифінгу між засіданнями Ради вона заявила, що обрання такого міністра — це провина нардепів від «Слуги народу».

При виборі нового міністра, бо я не маю сумніву, що нинішній піде з посади, керуйтеся тим, що міністр має знати, що таке робота у міністерстві, що таке реформа охорони здоров’я, а не придумувати там якісь казкові цифри про звільнення медиків. Я закликаю всі фракції підписати цю постанову (про звільнення Степанова — ред.), — заявила Стефанишина.

Нагадаємо, протести медиків охопили Київ. Сьогодні співробітники комунального підприємства «Клінічна лікарня «Психлікарня» (лікарня імені Павлова) зібралися на мирний протест через відсутність належного державного фінансування закладу.