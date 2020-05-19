Степанова хотят уволить с должности главы Минздрава. Фото: Кабмин

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Максим Степанов, министр здравоохранения, не устраивает некоторых депутатов Верховной Рады. Фракция «Голос» инициировала сбор подписей за отставку главы Министерства здравоохранения.

Во время сегодняшнего заседания парламента нардеп от «Голоса» Александра Устинова заявила, что Степанов неоднократно лгал в своих заявлениях. По ее словам, несколько дней назад глава Минздрава заявил, что в Украину привезли 72 тыс. защитных костюмов. Но на самом деле их якобы было 29 тыс. Об этом Устинова рассказала во время выступления в Верховной Раде 19 мая.

Из-за нехватки средств защиты на акции протеста начали выходить медики в Харькове и других городах Украины. По словам Устиновой, Минздрав сначала закупил костюмы для медиков втрое дороже — по 488 грн, а теперь еще и не привозит эти костюмы. По мнению депутата от «Голоса», этим Минздрав совершает массовое убийство медиков, а сам Степанов «ворует и убивает».

Сегодня фракция «Голос» начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности. И каждого из вас, народные депутаты, я призываю подписаться под этим постановлением. Если вы этого не сделаете, вы станете соучастниками этого преступления, — отметила депутат.

Ее поддержала и другая представительница «Голоса» Ольга Стефанишина. Во время брифинга между заседаниями Рады она заявила, что избрание такого министра — это вина нардепов от «Слуги народа».

При выборе нового министра — я не сомневаюсь, что нынешний уйдет с должности — руководствуйтесь тем, что министр должен знать, что такое работа в министерстве, что такое реформа здравоохранения, а не придумывать там какие-то сказочные цифры об увольнении медиков. Я призываю все фракции подписать это постановление (об увольнении Степанова — ред.), — заявила Стефанишина.

Напомним, протесты медиков охватили Киев. Сегодня сотрудники коммунального предприятия «Клиническая больница «Психбольница» (больница имени Павлова) собрались на мирный протест из-за отсутствия надлежащего государственного финансирования учреждения.